Soirée Club du 31 Ivrensemble Buis-les-Baronnies

Soirée Club du 31

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Profitez d’une soirée club au son de Nave Migratoria pour accueillir la nouvelle année comme il se doit, avec classe et de l’alcool de qualité. C’est le moment ou jamais d’être ivre ensemble. Pensez à réserver !

Ivrensemble 1, place du Portail des Frères Prêcheurs Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 83 24 77 06

English :

Enjoy a club night to the sound of Nave Migratoria to welcome in the New Year in style, with quality alcohol. Now’s the time to get drunk together. Don’t forget to book!

