Soirée club Pacifico Eymet

Soirée club Pacifico Eymet vendredi 5 décembre 2025.

Pacifico 7 Rue de l'Engin Eymet

5 décembre 2025
Venez danser sur les meilleurs hits club du moment avec le DJ de Bergerac, Jérôme Fontanet.
Dress code chic, tenue correcte exigée !
C’est Noël avant Noël au Pacifico avec des cadeaux distribués dans la soirée !   .

Pacifico 7 Rue de l’Engin Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 47 84 

