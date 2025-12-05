Soirée club Pacifico Eymet

Soirée club

Pacifico 7 Rue de l'Engin Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : 2025-12-05

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

Venez danser sur les meilleurs hits club du moment avec le DJ de Bergerac, Jérôme Fontanet.

Dress code chic, tenue correcte exigée !

C’est Noël avant Noël au Pacifico avec des cadeaux distribués dans la soirée ! .

Pacifico 7 Rue de l'Engin Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 47 84

