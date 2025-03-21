Soirée Club Mixologie Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Soirée Club Mixologie

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19/21 rue Ackerman Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Les soirées club reviennent pour une deuxième saison ! Cette année, 4 nouvelles soirées sont programmées pour ravir vos papilles et affiner votre expertise en matière de dégustation.

Venez passer un moment inédit, en immersion dans l’univers de la fondatrice découvrez la maison d’Élisa et essayez-vous à la confection de macarons ou de cocktails !

AU PROGRAMME

Plutôt cocktail ou mocktail ?

Apprenez à créer les meilleurs cocktails avec ou sans alcool, au verre, au pilon ou au shaker !

Démonstration et atelier autour des 3 différentes techniques et dégustation de vos créations pour terminer la soirée.

Soirée animée par Giffard.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 20 mars 2025

Ouverture de 18h à 19h30 et de 20h à 21h30.

Jeudi 20 novembre 2025

Ouverture de 18h à 19h30 et de 20h à 21h30. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19/21 rue Ackerman Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 14 16 visites.saumur@veuve-amiot.com

English :

Club nights are back for a second season! This year, 4 new evenings are scheduled to delight your taste buds and hone your tasting expertise.

German :

Die Clubabende kehren für eine zweite Saison zurück! Dieses Jahr stehen vier neue Abende auf dem Programm, um Ihre Geschmacksknospen zu verwöhnen und Ihre Expertise in Sachen Verkostung zu verfeinern.

Italiano :

Le serate del club sono tornate per la seconda stagione! Quest’anno sono in programma 4 nuove serate per deliziare le vostre papille gustative e affinare la vostra esperienza di degustazione.

Espanol :

Las noches del Club vuelven por segunda temporada Este año se han programado 4 nuevas veladas para deleitar su paladar y perfeccionar sus conocimientos de cata.

