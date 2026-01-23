Soirée club S.B.K. Domaine de la Broche Étrépagny
Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny Eure
Tarif : – –
Début : 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-06 03:00:00
2026-02-06
Profitez d’une soirée S.B.K. au Domaine de la Broche avec
– À 21h cours de bachata,
– À partir de 22h soirée animée par DJ Julian Teran.
Cocktails, bière, vin, fromage et charcuterie sur place. Service navette disponible. .
Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 6 27 53 61 74 domainedelabroche@gmail.com
