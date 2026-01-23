Soirée club S.B.K. Domaine de la Broche Étrépagny

Soirée club S.B.K.

Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny Eure

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06 03:00:00

2026-02-06

Profitez d’une soirée S.B.K. au Domaine de la Broche avec

– À 21h cours de bachata,

– À partir de 22h soirée animée par DJ Julian Teran.

Cocktails, bière, vin, fromage et charcuterie sur place. Service navette disponible. .

