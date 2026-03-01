Soirée club sandwich et film

Salle des associations Saint-Nic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Soirée club sandwich et film. Ouvert aux jeunes entre 11 et 17 ans, sur inscription .

Salle des associations Saint-Nic 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11

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English : Soirée club sandwich et film

L’événement Soirée club sandwich et film Saint-Nic a été mis à jour le 2026-03-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE