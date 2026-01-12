Soirée Clubbing Salle des fêtes Cissac-Médoc
Soirée Clubbing Salle des fêtes Cissac-Médoc samedi 7 février 2026.
Soirée Clubbing
Salle des fêtes 8 Route du Landat Cissac-Médoc Gironde
Tarif : 10 EUR
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
L’association Ici c’est Cissac brise les codes et transforme la salle culturelle en temple du clubbing . Au programme, 7h de son non stop avec
3 DJ qui vont se succéder aux platines, dans une ambiance light show 100% électrique !
Sur place bar et espace détente ; restauration.
Sur réservation via la plateforme HelloAsso. .
Salle des fêtes 8 Route du Landat Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 93 01 69 ccapelli@fff.fr
