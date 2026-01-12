Soirée Clubbing Salle des fêtes Cissac-Médoc

Soirée Clubbing

Salle des fêtes 8 Route du Landat Cissac-Médoc Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

L’association Ici c’est Cissac brise les codes et transforme la salle culturelle en temple du clubbing . Au programme, 7h de son non stop avec

3 DJ qui vont se succéder aux platines, dans une ambiance light show 100% électrique !

Sur place bar et espace détente ; restauration.

Sur réservation via la plateforme HelloAsso. .

