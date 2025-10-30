Soirée Cluedo Ménestreau-en-Villette

Soirée Cluedo Ménestreau-en-Villette jeudi 30 octobre 2025.

Soirée Cluedo

2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-10-30 18:00:00

fin : 2025-10-30 20:30:00

2025-10-30

Un mystère plane sur la forêt… Saurez-vous le résoudre ?

️ Plongez dans l’ambiance sombre et inquiétante de la forêt maudite et enquêtez sur une énigme terrifiante ! Des personnages déguisés vous attendent pour un Cluedo géant en pleine nature… Frissons garantis !

Jeudi 30 octobre 2025

De 18h15 à 20h15 (dernier départ à 19h30)

Domaine du Ciran Ménestreau-en-Villette

Dès 8 ans

‍♂️ Viens déguisé si tu l’oses !

N’oublie pas ta lampe torche…

Tarifs Cluedo

Adulte 8 € | Enfant (8-12 ans) 6 €

Pack Journée + Cluedo Adulte 12 € Enfant 9 €

Infos & Réservations

2915 Route de Marcilly 45240 Ménestreau-en-Villette

contact@domaineduciran.com 8 .

2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 90 93 contact@domaineduciran.com

English :

A mystery hangs over the forest? Can you solve it?

?? Immerse yourself in the dark and disquieting atmosphere of the cursed forest and investigate a terrifying enigma! Disguised characters await you for a giant Cluedo in the heart of nature… Chills guaranteed!

German :

Gibt es ein Geheimnis, das über dem Wald schwebt? Kannst du es lösen?

?? Tauchen Sie ein in die dunkle und unheimliche Atmosphäre des verfluchten Waldes und lösen Sie ein schreckliches Rätsel! Verkleidete Figuren erwarten Sie zu einem riesigen Cluedo inmitten der Natur… Gänsehaut garantiert!

Italiano :

Un mistero incombe sulla foresta? Riuscirete a risolverlo?

?? Immergetevi nell’atmosfera cupa e inquietante della foresta maledetta e indagate su un terrificante enigma! Personaggi mascherati vi aspettano per un gigantesco Cluedo nel cuore della natura… Brividi garantiti!

Espanol :

Un misterio se cierne sobre el bosque? ¿Podrás resolverlo?

?? ¡Sumérgete en la oscura e inquietante atmósfera del bosque maldito e investiga un aterrador enigma! Personajes disfrazados te esperan para un Cluedo gigante en plena naturaleza… ¡Escalofríos garantizados!

