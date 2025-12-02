SOIRÉE CLUTCHO ITINÉRANTE QUARTIER BONNEFOY ! Toulouse

SOIRÉE CLUTCHO ITINÉRANTE QUARTIER BONNEFOY !

QUARTIER BONNEFOY Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-12-02 19:00:00

fin : 2025-12-02 23:00:00

2025-12-02

Nouvelle soirée Clutcho au coeur du Quartier Bonnefoy ! Au menu 3 lieux, 3 ambiances ! Rendez-vous au Centre Culturel Bonnefoy, à l’Atelier et Galerie d’art L’imagerie et au Lieu Commun !

Cette soirée se déploie sur trois lieux et mêle expositions, performances et concerts. Au PERF’, les expos de Clutchfolio×ProleteR et Lala×Women Words ouvrent la soirée entre ambiance jazzy et électro engagée, tandis que la scène musicale accueille Ekyoz, Chat Chinois et L’Oiseau Ravage. Les performances s’enchaînent avec danse, beatbox, spectacle hybride et tours humaines.

Au Lieu Commun, la programmation propose une immersion sonore et visuelle avec Karmaâ, Âme in Love (3D & IA) et Manling Xue, ainsi qu’une sélection de courts-métrages du Festival Séquence.

À L’Imagerie, UKG, bass music, tech house et techno résonnent avec Johanson et Fab From Toulouse, accompagnés de dessin de modèles vivants et d’une expo collective. La soirée se complète d’animations variées sérigraphie, photomaton, mécanique interactive, speed portraits, maquillage, jeux de société et stands de créateurs. .

English :

A new Clutcho evening in the heart of the Bonnefoy district! On the menu: 3 venues, 3 atmospheres! Rendezvous at Centre Culturel Bonnefoy, Atelier et Galerie d’art L’imagerie and Lieu Commun!

German :

Neue Clutcho-Party im Herzen des Bonnefoy-Viertels! Auf dem Menü: 3 Orte, 3 Stimmungen! Wir treffen uns im Centre Culturel Bonnefoy, im Atelier et Galerie d’art L’imagerie und im Lieu Commun!

Italiano :

Una nuova serata Clutcho nel cuore del quartiere Bonnefoy! In programma: 3 luoghi, 3 atmosfere! Unitevi a noi presso il Centre Culturel Bonnefoy, l’Atelier et Galerie d’art L’imagerie e il Lieu Commun!

Espanol :

Una nueva velada Clutcho en el corazón del barrio de Bonnefoy En el menú: ¡3 lugares, 3 ambientes! Únase a nosotros en el Centre Culturel Bonnefoy, el Atelier et Galerie d’art L’imagerie y Lieu Commun

