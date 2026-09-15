Informations pratiques

Le Blanc

Soirée co-plateau footbal freestyle et hip hop

Rue du Moulin Le Blanc Indre

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-02-05 20:30:00

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-05

Soirée co-plateau : Portait Dansé (Cie la Tarbasse) : l’art et le freestyle et Chiaroscuro (Cie S’Poart) : Dans l’obscurité naît la lumière. Dans la lumière se dessine l’ombre. A partir de 6 ans.

La rencontre entre Paul Molina, freestyler et Mélodie Joinville, danseuse et chorégraphe, naît d’une marche et d’un échange sincère où les confidences révèlent des parcours marqués par la quête de soi. Au fil des répétitions, Mélodie invite Paul à s’éloigner de son ballon, symbole de ses repères, pour explorer un territoire plus intime : celui de ses émotions.

Interprète : Paul Molina, freestyler – Chore´graphe : Me´lodie Joinville

Chiaroscuro s’inspire de la tradition picturale du clair-obscur, technique magistralement maitrisée par Léonard de Vinci et Le Caravage. À travers cette création, Mickaël Le Mer transpose sur scène ce dialogue entre ombre et lumière pour en faire une écriture chorégraphique vivante et organique.

Interprètes : E. Tallonneau, E. De Almeida – Chor. Mickaël Le Mer 16 .

Rue du Moulin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

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English :

This show, scheduled to mark International Women’s Rights Day, highlights the story of Marie Curie, an exceptional scientist and the first woman to win the Nobel Prize in 1903. An entertaining and instructive experience for the whole family?

L’événement Soirée co-plateau footbal freestyle et hip hop Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-11 par Destination Brenne