Soirée Coachella Domaine des Diables Puyloubier

Soirée Coachella Domaine des Diables Puyloubier jeudi 14 août 2025.

Soirée Coachella

Jeudi 14 août 2025 à partir de 20h. Domaine des Diables Chemin de la Colle Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-14 20:00:00

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Rejoignez-nous le jeudi 14 août à partir de 20h pour une soirée inoubliable où la musique rencontre la mode bohème et l’esprit festif !



Eemoz aux platines et Frankie Lourdet pour la restauration

Dress code Bohème chic

Rejoignez-nous le jeudi 14 août à partir de 20h pour une soirée inoubliable où la musique rencontre la mode bohème et l’esprit festif !



Eemoz aux platines et Frankie Lourdet pour la restauration



Dress code Bohème chic Sortez vos plus belles pièces, légères et stylées !



Réservez votre place dès maintenant et venez célébrer avec nous comme il se doit ! .

Domaine des Diables Chemin de la Colle Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 65 35 17 17 communication@mip-provence.com

English :

Join us on Thursday August 14th from 8pm for an unforgettable evening where music meets bohemian fashion and festive spirit!



Eemoz on the decks and Frankie Lourdet for catering

Dress code: Bohemian chic

German :

Besuchen Sie uns am Donnerstag, den 14. August ab 20 Uhr für einen unvergesslichen Abend, an dem Musik auf Bohème-Mode und Feststimmung trifft!



Eemoz an den Turntables und Frankie Lourdet für das Catering

Dresscode: Bohemian Chic

Italiano :

Unitevi a noi giovedì 14 agosto dalle 20.00 per una serata indimenticabile in cui la musica incontra la moda bohémien e lo spirito di festa!



Eemoz ai piatti e Frankie Lourdet per il catering

Dress code: chic bohémien

Espanol :

Acompáñenos el jueves 14 de agosto a partir de las 20.00 horas en una velada inolvidable en la que la música se une a la moda bohemia y al espíritu festivo



Eemoz en los platos y Frankie Lourdet en el catering

Código de vestimenta: Bohemian chic

L’événement Soirée Coachella Puyloubier a été mis à jour le 2025-07-23 par Provence Tourisme