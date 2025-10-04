Soirée cochon de lait à Bouillancourt-en-Séry Bouillancourt-en-Séry
19 Grande Rue Bouillancourt-en-Séry Somme
Début : 2025-10-04 19:00:00
A partir de 19h, rendez-vous à la salle des fêtes.
Menu adulte apéritif / paella / fromage / café
Soirée organisée par l’US Bouillancourt
Infos 06 35 40 72 77 / 06 37 40 78 32 10 .
19 Grande Rue Bouillancourt-en-Séry 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 35 40 72 77
