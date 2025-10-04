Soirée cochon de lait à Bouillancourt-en-Séry Bouillancourt-en-Séry

Soirée cochon de lait à Bouillancourt-en-Séry Bouillancourt-en-Séry samedi 4 octobre 2025.

Soirée cochon de lait à Bouillancourt-en-Séry

19 Grande Rue Bouillancourt-en-Séry Somme

Tarif : 10 – 10 –

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

A partir de 19h, rendez-vous à la salle des fêtes.

Menu adulte apéritif / paella / fromage / café

Soirée organisée par l’US Bouillancourt

Infos 06 35 40 72 77 / 06 37 40 78 32 10 .

19 Grande Rue Bouillancourt-en-Séry 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 35 40 72 77

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée cochon de lait à Bouillancourt-en-Séry Bouillancourt-en-Séry a été mis à jour le 2025-09-05 par SIM Hauts-de-France OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle