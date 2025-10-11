Soirée cochon de lait Blangy-le-Château
Soirée cochon de lait Blangy-le-Château samedi 11 octobre 2025.
Soirée cochon de lait
Salle des fêtes Blangy-le-Château Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 19:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Soirée festive
Au menu
Entrée,
Cochon de lait,
Fromage,
Dessert,
Café. .
Salle des fêtes Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 6 50 62 78 36
English : Soirée cochon de lait
Festive Evening
German :
Festlicher Abend
Italiano :
Serata di festa
Espanol :
Noche festiva
