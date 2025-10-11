Soirée cochon de lait Blangy-le-Château

Soirée cochon de lait Blangy-le-Château samedi 11 octobre 2025.

Soirée cochon de lait

Salle des fêtes Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 19:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Soirée festive

Au menu

Entrée,

Cochon de lait,

Fromage,

Dessert,

Café. .

Salle des fêtes Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 6 50 62 78 36

English : Soirée cochon de lait

Festive Evening

German :

Festlicher Abend

Italiano :

Serata di festa

Espanol :

Noche festiva

L’événement Soirée cochon de lait Blangy-le-Château a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Terre d’Auge Tourisme