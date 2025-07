Soirée cochon farci à la broche au Château de Calassou Lieu-dit Calassou Duravel

Soirée cochon farci à la broche au Château de Calassou Lieu-dit Calassou Duravel samedi 9 août 2025.

Soirée cochon farci à la broche au Château de Calassou

Lieu-dit Calassou Château de Calassou Duravel Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 19:00:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Venez découvrir l’exploitation familiale avec une visite du domaine et une dégustation des vins suivi d’un repas et d’une animation par un DJ

A partir de 19h :

Visite du domaine

Dégustations des vins

Animation par un DJ

Repas Crudités Cochon farci à la broche Pomme de terre Cabécou Tarte aux pommes

Sur réservation avant le 06/08/2025 par téléphone. 10 .

Lieu-dit Calassou Château de Calassou Duravel 46700 Lot Occitanie +33 6 82 03 47 77

English :

Come and discover the family business with a tour of the estate and wine tasting, followed by a meal and DJ entertainment

German :

Entdecken Sie den Familienbetrieb mit einer Besichtigung des Weinguts und einer Weinprobe, gefolgt von einem Essen und Unterhaltung durch einen DJ

Italiano :

Venite a scoprire l’azienda di famiglia con un tour della tenuta e una degustazione di vini, seguita da un pasto e dall’intrattenimento di un DJ

Espanol :

Venga a descubrir la empresa familiar con una visita a la finca y una cata de vinos, seguidas de una comida y animación a cargo de un DJ

L’événement Soirée cochon farci à la broche au Château de Calassou Duravel a été mis à jour le 2025-07-09 par OT Cahors Vallée du Lot