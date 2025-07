Soirée cochon grillé au Camping Brise du Lac Sainte-Eulalie-d’Olt

Soirée cochon grillé au Camping Brise du Lac Sainte-Eulalie-d’Olt vendredi 18 juillet 2025.

Soirée cochon grillé au Camping Brise du Lac

217 rue du lac Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Venez déguster un cochon grillé au camping Brise du Lac à Cabanac !

Au menu :

Salade gourmande (salade composée et farçou)

Cochon grillé et légumes

Fromage

Dessert

Réservation au 05 65 59 71 46

A 20h30 22 .

217 rue du lac Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 71 46

English :

Come and enjoy a grilled pig at the Brise du Lac campsite in Cabanac!

German :

Genießen Sie ein gegrilltes Schwein auf dem Campingplatz Brise du Lac in Cabanac!

Italiano :

Venite a gustare un maiale alla griglia al campeggio Brise du Lac di Cabanac!

Espanol :

¡Ven a disfrutar de un cochinillo a la brasa en el camping Brise du Lac de Cabanac!

L’événement Soirée cochon grillé au Camping Brise du Lac Sainte-Eulalie-d’Olt a été mis à jour le 2025-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)