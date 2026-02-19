Soirée cochon grillé Galgan
Soirée cochon grillé, à la salle des fêtes à partir de 20 h. Au menu salade et son farçou, cochon à la broche et son accompagnement, fromage, tarte aux pommes. Le petit plus café et vin compris. 18 euros, 10 euros menu enfant. Réservations 07 84 23 96 41. (Comité des fêtes) .
Galgan 12220 Aveyron Occitanie +33 7 84 23 96 41
