Soirée cochon grillé

Galgan Aveyron

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Soirée cochon grillé, à la salle des fêtes à partir de 20 h. Au menu salade et son farçou, cochon à la broche et son accompagnement, fromage, tarte aux pommes. Le petit plus café et vin compris. 18 euros, 10 euros menu enfant. Réservations 07 84 23 96 41. (Comité des fêtes) .

Galgan 12220 Aveyron Occitanie +33 7 84 23 96 41

