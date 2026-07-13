Informations pratiques

Meunet-sur-Vatan

Soirée « cochon grillé »

Meunet-sur-Vatan Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

L’association des chasseurs de la commune et Familles Rurales, avec le soutien de la commune, organisent une soirée « Cochon grillé ».

Rendez-vous à partir de 19h à la Maison de Simone. Le repas sera suivi d’un feu d’artifice tiré à 23h (selon conditions météo). Parking à la Mairie et à l’Eglise. Réservation du repas auprès de Céline au 06 37 89 20 90 (cochon grillé / frites, fromage de chèvre et crêpes). 20 .

Meunet-sur-Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 37 89 20 90

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English :

The local hunters’ association and Familles Rurales, with the support of the town, are organizing a « Grilled Pork » evening.

L’événement Soirée « cochon grillé » Meunet-sur-Vatan a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Champs d’Amour