Soirée Cochon Grillé Mézières-en-Vexin
samedi 1 août 2026 · Mézières-en-Vexin
Informations pratiques
Mézières-en-Vexin
Soirée Cochon Grillé
Place de l’Eglise Mézières-en-Vexin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Avis aux gourmands ! Venez partager un moment festif et chaleureux à Mézières-en-Vexin lors de la traditionnelle soirée Cochon Grillé. Un menu complet et savoureux vous attend pour régaler vos papilles en toute convivialité.
Infos pratiques
Tarif 22 € par personne
Réservation obligatoire Jusqu’au 28 juillet maximum. .
Place de l’Eglise Mézières-en-Vexin 27510 Eure Normandie +33 6 34 58 18 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Cochon Grillé
L’événement Soirée Cochon Grillé Mézières-en-Vexin a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération