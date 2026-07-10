Informations pratiques

Mézières-en-Vexin

Soirée Cochon Grillé

Place de l’Eglise Mézières-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Avis aux gourmands ! Venez partager un moment festif et chaleureux à Mézières-en-Vexin lors de la traditionnelle soirée Cochon Grillé. Un menu complet et savoureux vous attend pour régaler vos papilles en toute convivialité.

Infos pratiques

Tarif 22 € par personne

Réservation obligatoire Jusqu’au 28 juillet maximum. .

Place de l’Eglise Mézières-en-Vexin 27510 Eure Normandie +33 6 34 58 18 44

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English : Soirée Cochon Grillé

L’événement Soirée Cochon Grillé Mézières-en-Vexin a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération