Montigny

soirée cochon grillé

salle rené rivierre Montigny Loiret

Tarif : 27 – 27 – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Comité des Fêtes de Montigny organise sa traditionnelle soirée Cochon Grillé le samedi 13 juin dès 19h30 à la salle René Rivierre. Ce grand rendez-vous gourmand propose un menu complet à volonté avec apéritif, boudin maison, cochon à la broche et boissons comprises.

Avis aux gourmands et amateurs de convivialité ! Le Comité des Fêtes de Montigny invite le public à sa chaleureuse soirée Cochon Grillé, programmée le samedi 13 juin à partir de 19h30. L’événement s’installe à la salle René Rivierre pour célébrer les saveurs du terroir lors d’un grand banquet festif.

Pour l’occasion, les organisateurs préparent un menu à volonté particulièrement généreux. Les convives savourent un apéritif d’accueil, du boudin noir maison, du cochon grillé à la broche accompagné de flageolets, du fromage, un dessert et un café. Les vins et les boissons restent compris dans la formule. Les tarifs s’élèvent à 27 € pour les adultes et 12 € pour les enfants de moins de 12 ans. Les places étant limitées, les inscriptions s’effectuent avant le 5 juin 2026. 27 .

salle rené rivierre Montigny 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 42 42 81 12

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English :

The Comité des Fêtes de Montigny is organizing its traditional Cochon Grillé evening on Saturday June 13th from 7.30pm at the Salle René Rivierre. This gourmet event features an all-you-can-eat menu with aperitif, homemade black pudding, spit-roasted pig and drinks included.

L’événement soirée cochon grillé Montigny a été mis à jour le 2026-05-26 par OT GRAND PITHIVERAIS