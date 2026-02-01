Soirée cochon grillé Paimpont

Soirée cochon grillé

2 Rue du Chevalier Lancelot du Lac Paimpont Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Le traditionnel cochon grillé revient à Paimpont pour une soirée conviviale et festive comme on les aime !

Le RCB Rugby Paimpont vous invite à partager un moment chaleureux autour d’un bon repas, dans une ambiance conviviale et animée.

Samedi 28 février à partir de 19h

Salle de l’Étang Bleu Paimpont

Habitués ou nouveaux venus, tout le monde est le bienvenu pour profiter d’une belle soirée placée sous le signe de la bonne humeur !

Places limitées pensez à réserver rapidement ! .

