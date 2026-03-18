Soirée cocktail et quizz culture générale Le Monde du Macaron Guéret

Soirée cocktail et quizz culture générale

Le Monde du Macaron 55 Avenue du Berry Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Soirée cocktail et quizz culture générale organisé par le Monde du Macaron.

Cocktails, tapas, planche, charcuterie, fromage.

Cadeau pour les gagnants. .

Le Monde du Macaron 55 Avenue du Berry Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 88 16

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English : Soirée cocktail et quizz culture générale

L’événement Soirée cocktail et quizz culture générale Guéret a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Grand Guéret