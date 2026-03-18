Soirée cocktail et quizz culture générale Le Monde du Macaron Guéret
Soirée cocktail et quizz culture générale Le Monde du Macaron Guéret samedi 21 mars 2026.
Soirée cocktail et quizz culture générale
Le Monde du Macaron 55 Avenue du Berry Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Soirée cocktail et quizz culture générale organisé par le Monde du Macaron.
Cocktails, tapas, planche, charcuterie, fromage.
Cadeau pour les gagnants. .
Le Monde du Macaron 55 Avenue du Berry Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 88 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée cocktail et quizz culture générale
L’événement Soirée cocktail et quizz culture générale Guéret a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Grand Guéret