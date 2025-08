Soirée Cocktail Pays d’Europe de l’Est – Grand RV Afterwork HEC Hôtel Melia Vendôme Paris

L’International, la croissance, l’innovation vous intéressent,

Le mardi 9 septembre 2025, à partir de 18h30

HÔTEL MELIA VENDÔME 4 étoiles

8 rue Cambon 75001 PARIS

Métro : Concorde, Madeleine ou Tuileries (lignes 1,8, 12, 14)

Parking public près de l’hôtel

Le Club Développement International (CDI) vous annonce le prochain afterwork dont la thématique est les pays d’Europe centrale.

En partenariat avec les anciens du Programme Copernic,

et les membres de toute une série d’associations issues des pays de l’Est mentionnés ci-dessus

Rejoignez-nous à ce grand Rendez-Vous !

Les afterworks sont les rendez-vous incontournables de networking pour tous ceux qui s’intéressent aux enjeux internationaux. Ce sont de très bonnes occasions de garder contact entre les anciens, de développer votre réseau, d’échanger, de faire de nouvelles rencontres, de recruter, de parler de vos activités, de détecter les potentielles convergences de business, d’échanger avec d’autres chefs d’entreprises.

Ils se déroulent en général le deuxième mardi du mois, et à l’HÔTEL MELIA VENDÔME.

La participation est ouverte à tous, avec une PAF de 5 euros !

Nous vous attendons nombreux ! Merci de vous inscrire ci-dessous !

Cette soirée spéciale s’inscrit naturellement dans le cadre du cycle de nos afterworks mensuels, lancé dès avril 2010.

Moulay – Rachid BOURAZZA, E 13, Membre du Bureau du Club Développement International

Muriel POULLAIN, E96, Vice-Présidente du CDI et marraine des afterworks

Pierre-Yves CARPENTIER, H81, Président du CDI

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-09T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-09T22:30:00.000+02:00

https://www.hecalumni.fr/fr/event/soiree-cocktail-pays-d-europe-de-l-est-grand-rv-afterwork-hec/2025/07/28/12808

Hôtel Melia Vendôme 8 rue Cambon 75001 PARIS Quartier Vendôme Paris 75001 Paris