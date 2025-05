Soirée Cocktail – Saint-Satur, 7 juin 2025 18:00, Saint-Satur.

Cher

Soirée Cocktail 2 Quai de la Loire George Simenon Saint-Satur Cher

Début : 2025-06-07 18:00:00

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Soirée festive et estivale en terrasse, ambiance guinguette en bord de Loire !

Venez déguster de délicieux cocktails dans un cadre enchanteur, entre amis ou en famille.

Musique, bonne humeur et couchers de soleil garantis !

Bistro Quai À Boire et à Manger

Que du bonheur sur les bords de Loire!

N’hésitez plus ! .

2 Quai de la Loire George Simenon

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 36 54 16 74

English :

A festive summer evening on the terrace, with a guinguette atmosphere on the banks of the Loire!

German :

Festlicher und sommerlicher Abend auf der Terrasse, Guinguette-Atmosphäre am Ufer der Loire!

Italiano :

Una festosa serata estiva sulla terrazza, con un’atmosfera da guinguette sulle rive della Loira!

Espanol :

¡Una velada festiva de verano en la terraza, con ambiente de guinguette a orillas del Loira!

L’événement Soirée Cocktail Saint-Satur a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de tourisme du Grand Sancerrois