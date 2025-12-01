Soirée cocktails Le 228 Tournus Tournus

Soirée cocktails

Le 228 Tournus 2 Rue Fénelon Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Venez vivre une soirée cocktail conviviale à Tournus. Découvrez une sélection de cocktails créatifs préparés avec soin par Anthony Ghilas (@296cocktails sur Instagram). Un moment idéal pour se détendre, partager un verre entre amis et profiter d’une ambiance chaleureuse avant les fêtes de fin d’année. .

Le 228 Tournus 2 Rue Fénelon Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 50 92 06 contact@le228-vins.fr

English : Soirée cocktails

L’événement Soirée cocktails Tournus a été mis à jour le 2025-12-01 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II