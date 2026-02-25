Soirée Cocooning Aqua Diva Cabourg

Soirée Cocooning

Une escapade bien-être prend place à Aqua Diva ! Quatre ateliers de 35 minutes rythment cette expérience sensorielle et apaisante, dont trois nouveautés agoa, méditation et sono thérapie. L’aromathérapie complète ce voyage grâce aux vertus subtiles des huiles essentielles, pour un équilibre délicat et naturel. La soirée se poursuit autour d’un buffet convivial, dans une ambiance chaleureuse idéale pour prolonger les échanges !

Pensez à apporter votre matériel de bain (serviettes et claquettes non fournies) ainsi qu’une tenue sèche.

Réservation obligatoire. .

Aqua Diva 11 avenue Guillaume le Conquérant Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 14 99 19 99 contact@aqua-diva.fr

English :

A wellness getaway takes place at Aqua Diva! Four 35-minute workshops punctuate this sensory and soothing experience, including three new ones: agoa, meditation and sound therapy. Aromatherapy completes the journey, thanks to the subtle virtues of essential oils.

