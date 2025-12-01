Soirée cocooning pétillante intergénérationnelle les cotillons en folie ! Cholet

Soirée cocooning pétillante intergénérationnelle les cotillons en folie !

70 rue de Lorraine Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 20 EUR

Début : 2025-12-29 19:00:00

fin : 2025-12-29 21:30:00

2025-12-29

Entre les deux réveillons, offrez-vous une pause détente et pétillante !

Soirée cocooning intergénérationnelle Les cotillons en folie

L’atelier du Rire et du Bonheur vous invite à une séance spéciale de détente et de rire, pour petits et grands, dans une ambiance festive et chaleureuse

Venez vivre une expérience unique où les générations se réunissent pour un moment cocooning pétillant au travers de 2 pratiques complémentaires pour un bien être total

Lundi 29 décembre

De 19h00 à 21h30

Salle de réception cosy Résidence Montana Cholet

Cette soirée débutera par une séance de Yoga du rire où vous plongerez dans l’énergie positive et libératrice du stress qui sera suivi par une séance dynamique de Hatha Yoga qui apporte équilibre et vitalité à votre corps.

Pour prolonger ce moment de partage, un jus de pomme chaud de Noël accompagné de papillotes vous sera offert

Rejoignez-nous pour clore 2025 en beauté et démarrer 2026 avec énergie, joie et enthousiasme !

Nous avons hâte de vivre cette expérience cocooning, dynamique et pétillante avec vous

Renseignements & inscriptions 07 44 42 17 12

Tarifs

• 20 € (non adhérents)

• 16 € (adhérents et enfants)

Places limitées pensez à réserver ! .

70 rue de Lorraine Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 44 42 17 12 lesriresdecholet@gmail.com

