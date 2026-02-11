Soirée cocooning XXL Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn
Soirée cocooning XXL Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn mardi 17 février 2026.
Soirée cocooning XXL
Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Deuxième édition de la soirée cocooning XXL du cinéma Le Saleys, redécouvrez le cultissime film Dirty Dancing sur grand écran ! Pour cette séance spéciale, ambiance douce et chaleureuse au ciné. Pensez à amener vos plaids !
Au programme chocolat chaud végétal et chamallows offerts, ambiance cosy parfaite pour se poser en famille ou entre ami.e.s et ciné-quiz Let’s dance avant la projection du film.
A noter dans l’agenda et surtout pensez à réserver ! .
Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37 lesaleys@orange.fr
English : Soirée cocooning XXL
