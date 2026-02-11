Soirée cocooning XXL Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn

Soirée cocooning XXL

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Deuxième édition de la soirée cocooning XXL du cinéma Le Saleys, redécouvrez le cultissime film Dirty Dancing sur grand écran ! Pour cette séance spéciale, ambiance douce et chaleureuse au ciné. Pensez à amener vos plaids !

Au programme chocolat chaud végétal et chamallows offerts, ambiance cosy parfaite pour se poser en famille ou entre ami.e.s et ciné-quiz Let’s dance avant la projection du film.

A noter dans l’agenda et surtout pensez à réserver ! .

