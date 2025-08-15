Soirée Coktail dinatoire et Feu d’Artifice sur le Navéol Quiberon

Soirée Coktail dinatoire et Feu d’Artifice sur le Navéol

Port Haliguen Ponton I Quiberon Morbihan

Début : 2025-08-15 19:00:00

2025-08-15

Embarquez pour une soirée magique en mer à l’occasion du feu d’artifice de la Trinité sur mer !

Au programme une navigation inoubliable au coucher du soleil dans la baie de Quiberon, un verre d’accueil pour débuter la soirée en douceur et ensuite on positionne le catamaran dans le port de la Trinité pour admirer le feu d’artifice de la mer.

Une soirée unique, entre ciel et mer

Dès votre arrivée au port de Quiberon, vous serez accueilli(e) à bord avec un verre de bienvenue, histoire de plonger tout de suite dans l’ambiance chaleureuse et détendue de la soirée.

Nous larguerons les amarres en fin de journée, juste à temps pour profiter des lueurs dorées du coucher de soleil sur le Golfe.

Un spectacle naturel, calme et grandiose, que seule la mer peut offrir aux petits et grands que nous sommes !!! .

Port Haliguen Ponton I Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 33 82 30 93

