Soirée comédia Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Soirée comédia Kaïflo
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2025-09-18 20:00:00
2025-09-18
Participez à une soirée jeu de rôle en équipe !
Participation libre.
Réservation fortement conseillée.
Consommation sur place. .
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com
English :
Take part in a team role-playing evening!
German :
Nehmen Sie an einem Rollenspielabend im Team teil!
Italiano :
Partecipate a una serata di gioco di ruolo a squadre!
Espanol :
Participe en una velada de juegos de rol en equipo
