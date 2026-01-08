Soirée comédie avec Ugo Strebel et Karl Decamps Salle Aubert Saint-Aubin-sur-Mer

Soirée comédie avec Ugo Strebel et Karl Decamps

Salle Aubert 122 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Soirée stand-up avec 2 humoristes aux univers bien distincts. Un moment qui promet rires et surprises. Infos et réservations sur damien.jeanne@saintaubinsurmer.fr

La salle Aubert accueillera une soirée stand-up le samedi 14 février à 20h, avec deux humoristes aux univers bien distincts Karl Decamps et Ugo Strebel. Un moment qui promet rires et surprises.

Karl Decamps présentera son spectacle “Parce que”, où l’artiste aborde des sujets sérieux avec une insouciance déroutante. Entre anecdotes hilarantes et récits plus sombres, l’humoriste joue avec les émotions du public, oscillant entre rires francs et moments de sincérité touchante.

Ugo Strebel, quant à lui, proposera “Ceci n’est pas un one man show”, un spectacle original prenant la forme d’un biopic. Il y incarne l’humoriste le plus célèbre du monde, aujourd’hui en perte de vitesse, reclus chez lui et en quête désespérée de la formule qui lui permettra de retrouver le succès. À travers une forte dose d’autodérision et une satire mordante du milieu artistique, Ugo Strebel interroge la célébrité, l’échec et la création.

Le paiement s’effectuera sur place, par chèque ou en espèces.

Réservations et renseignements à effectuer par mail à damien.jeanne@saintaubinsurmer.fr .

Salle Aubert 122 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie damien.jeanne@saintaubinsurmer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée comédie avec Ugo Strebel et Karl Decamps

A stand-up evening with 2 comedians from very different worlds. A moment that promises laughter and surprises. Information and reservations at damien.jeanne@saintaubinsurmer.fr

L’événement Soirée comédie avec Ugo Strebel et Karl Decamps Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-08 par Calvados Attractivité