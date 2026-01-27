Soirée Comedy Club 14 février au Fin Gourmet Hotel Fin Gourmet Le Croisic
Soirée Comedy Club 14 février au Fin Gourmet Hotel Fin Gourmet Le Croisic samedi 14 février 2026.
Soirée Comedy Club 14 février au Fin Gourmet
Hotel Fin Gourmet 1 rue du Pilori Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
❤️ Soirée Comedy Club 14 février au Fin Gourmet
Le Fin Gourmet se transforme en comedy club pour une soirée spéciale stand-up !
Rires garantis, en couple, entre amis ou en solo.
Début du stand-up à 20h
Merci de venir un peu avant afin de pouvoir commander tapas et cocktails avant le spectacle
Sortie au chapeau pour les artistes (participation libre)
️ Réservation obligatoire
1 rue du Pilori, Le Croisic
02 40 23 00 38 (joignable hors période du 22 janv. au 1er fév.)
fingourmetcroisic@gmail.com .
Hotel Fin Gourmet 1 rue du Pilori Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 00 38 fingourmetcroisic@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Comedy Club 14 février au Fin Gourmet Le Croisic a été mis à jour le 2026-01-27 par ADT44