Soirée comedy club ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre
Soirée comedy club ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre jeudi 4 décembre 2025.
Soirée comedy club
ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif réduit
Étudiants, chômeurs, -18 ans, + 65 ans, CE partenaires, Cézam, Pass time offre permanente uniquement, groupe + de 10 personnes.sur une commande, carte PMR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 20:45:00
fin : 2025-12-04 22:00:00
Date(s) :
2025-12-04
Venez découvrir de nouveaux talents et passez une soirée à rire aux éclats en écoutant Youssoupha Diaby, Alexandra Pizzagali et Anthony Cottu !
ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
English :
Come and discover new talent and spend an evening laughing out loud at Youssoupha Diaby, Alexandra Pizzagali and Anthony Cottu!
German :
Entdecken Sie neue Talente und verbringen Sie einen Abend mit schallendem Gelächter, wenn Sie Youssoupha Diaby, Alexandra Pizzagali und Anthony Cottu zuhören!
Italiano :
Venite a scoprire nuovi talenti e passate una serata all’insegna delle risate con Youssoupha Diaby, Alexandra Pizzagali e Anthony Cottu!
Espanol :
Venga a descubrir nuevos talentos y pase una velada riéndose a carcajadas con Youssoupha Diaby, Alexandra Pizzagali y Anthony Cottu
L’événement Soirée comedy club Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême