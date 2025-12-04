Soirée comedy club ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre

Soirée comedy club

ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Étudiants, chômeurs, -18 ans, + 65 ans, CE partenaires, Cézam, Pass time offre permanente uniquement, groupe + de 10 personnes.sur une commande, carte PMR

Début : 2025-12-04 20:45:00

fin : 2025-12-04 22:00:00

2025-12-04

Venez découvrir de nouveaux talents et passez une soirée à rire aux éclats en écoutant Youssoupha Diaby, Alexandra Pizzagali et Anthony Cottu !

English :

Come and discover new talent and spend an evening laughing out loud at Youssoupha Diaby, Alexandra Pizzagali and Anthony Cottu!

German :

Entdecken Sie neue Talente und verbringen Sie einen Abend mit schallendem Gelächter, wenn Sie Youssoupha Diaby, Alexandra Pizzagali und Anthony Cottu zuhören!

Italiano :

Venite a scoprire nuovi talenti e passate una serata all’insegna delle risate con Youssoupha Diaby, Alexandra Pizzagali e Anthony Cottu!

Espanol :

Venga a descubrir nuevos talentos y pase una velada riéndose a carcajadas con Youssoupha Diaby, Alexandra Pizzagali y Anthony Cottu

