Soirée comedy club – stand up Le Garage Bar Cognac
jeudi 1 octobre 2026 · Le Garage Bar · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Soirée comedy club – stand up
Le Garage Bar 1 rue de l’isle d’or Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 19:30:00
fin : 2026-10-01 21:30:00
Date(s) :
2026-10-01
Plus d’une heure de stand up avec des humoristes de toute la France. Une soirée de rires avec un verre et des tapas sur place.
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Le Garage Bar 1 rue de l’isle d’or Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 42 72 10 shadowcomedyclub@gmail.com
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English :
Over an hour of stand-up with comedians from all over France. An evening of laughter with drinks and tapas on the premises.
L’événement Soirée comedy club – stand up Cognac a été mis à jour le 2026-09-08 par Destination Cognac
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