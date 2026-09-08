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Soirée comedy club – stand up Le Garage Bar Cognac

jeudi 1 octobre 2026 · Le Garage Bar · Cognac

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Le Garage Bar
Adresse
1 rue de l'isle d'or
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

Soirée comedy club – stand up

Le Garage Bar 1 rue de l’isle d’or Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 19:30:00
fin : 2026-10-01 21:30:00

Date(s) :
2026-10-01

Plus d’une heure de stand up avec des humoristes de toute la France. Une soirée de rires avec un verre et des tapas sur place.
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Le Garage Bar 1 rue de l’isle d’or Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 42 72 10  shadowcomedyclub@gmail.com

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English :

Over an hour of stand-up with comedians from all over France. An evening of laughter with drinks and tapas on the premises.

L’événement Soirée comedy club – stand up Cognac a été mis à jour le 2026-09-08 par Destination Cognac

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