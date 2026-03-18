Soirée Comedy Club Sury-en-Vaux
Soirée Comedy Club Sury-en-Vaux samedi 25 avril 2026.
Soirée Comedy Club
Sury-en-Vaux Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
La compagnie Ca s’y pass vient vous dégourdir le sourire
3 artistes pour 20 minutes de stand up chacun
Soirée hilarante a passer entre amis ou en famille
La compagnie Ca s’y pass vient vous dégourdir le sourire
3 artistes pour 20 minutes de stand up chacun
Soirée hilarante a passer entre amis ou en famille 10 .
Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 50 34 25 casypass@gmail.com
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English :
The Ca s’y pass company comes to stretch your smile
3 artists for 20 minutes of stand-up each
A hilarious evening with friends and family
L’événement Soirée Comedy Club Sury-en-Vaux a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois