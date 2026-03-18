Soirée Comedy Club

Sury-en-Vaux Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

La compagnie Ca s’y pass vient vous dégourdir le sourire

3 artistes pour 20 minutes de stand up chacun

Soirée hilarante a passer entre amis ou en famille

La compagnie Ca s’y pass vient vous dégourdir le sourire

3 artistes pour 20 minutes de stand up chacun

Soirée hilarante a passer entre amis ou en famille 10 .

Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 50 34 25 casypass@gmail.com

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English :

The Ca s’y pass company comes to stretch your smile

3 artists for 20 minutes of stand-up each

A hilarious evening with friends and family

L’événement Soirée Comedy Club Sury-en-Vaux a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois