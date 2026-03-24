Soirée… complètement N’IMPORTE QUOI ! Anim’Ados Isle
Soirée… complètement N’IMPORTE QUOI ! Anim’Ados Isle vendredi 27 mars 2026.
Soirée… complètement N’IMPORTE QUOI !
Anim’Ados 2 Allée des Carrières Isle Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Préparez-vous pour un moment convivial et plein de surprises. Venez à la soirée… complètement N’IMPORTE QUOI !
Au programme, rien de trop sérieux… juste des animations complètement délirantes qui peuvent surgir à n’importe quel moment.
Entre interviews absurdes, défis improvisés, théories farfelues ou moments imprévisibles, le but sera de passer un bon moment et rire ensemble.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Anim’Ados 2 Allée des Carrières Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée… complètement N’IMPORTE QUOI !
L’événement Soirée… complètement N’IMPORTE QUOI ! Isle a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Limoges Métropole
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