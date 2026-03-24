Soirée… complètement N’IMPORTE QUOI ! Anim’Ados Isle

Soirée… complètement N’IMPORTE QUOI !

Anim’Ados 2 Allée des Carrières Isle Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Préparez-vous pour un moment convivial et plein de surprises. Venez à la soirée… complètement N’IMPORTE QUOI !

Au programme, rien de trop sérieux… juste des animations complètement délirantes qui peuvent surgir à n’importe quel moment.

Entre interviews absurdes, défis improvisés, théories farfelues ou moments imprévisibles, le but sera de passer un bon moment et rire ensemble.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Anim’Ados 2 Allée des Carrières Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée… complètement N’IMPORTE QUOI !

L’événement Soirée… complètement N’IMPORTE QUOI ! Isle a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Limoges Métropole