Soirée Compost Stade Tréogat

Soirée Compost

Stade Rue du Stade Tréogat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Vous voulez savoir comment faire et valoriser le compost dans votre jardin ? Un exemple concret de composteur partagé vous permettra de connaître les bonnes pratiques.

Sur réservation. .

Stade Rue du Stade Tréogat 29720 Finistère Bretagne +33 6 73 86 64 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Compost

L’événement Soirée Compost Tréogat a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Destination Pays Bigouden