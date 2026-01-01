Soirée concert 3 groupes des Zicos Days

Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2026-01-24 19:30:00

fin : 2026-01-24 23:45:00

2026-01-24

Cette année la soirée concert 3 groupes des Zicos Days organisée par l’asso Tous Au Jus au bar La Bonouz’Rit à Vaux-sur-Mer sera exceptionnelle !

3 groupes locaux, dont 1 groupe lauréat du tremplin musique actuelle 2025, seront au rendez-vous.

Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

This year’s 3-band Zicos Days concert organized by the Tous Au Jus association at the La Bonouz’Rit bar in Vaux-sur-Mer will be exceptional!

the evening will feature 3 local bands, including 1 winner of the 2025 tremplin musique actuelle .

