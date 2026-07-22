Soirée Concert à Fontagard Autour du Lac de Fontagard Neuillac
vendredi 28 août 2026 · Autour du Lac de Fontagard · Neuillac
Informations pratiques
Neuillac
Soirée Concert à Fontagard
Autour du Lac de Fontagard 35 route du Nobla Neuillac Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
Entrée gratuite, restauration et boissons à régler directement sur place.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Pour célébrer la fin de l’été, la Distillerie de Fontagard vous donne RDV pour une soirée de fête et de partage autour d’un concert endiablé et des produits du Domaine à découvrir!
Sur Réservation uniquement.
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Autour du Lac de Fontagard 35 route du Nobla Neuillac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 66 41 21 visite@fontagard.com
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English :
To celebrate the end of summer, the Fontagard Distillery invites you to an evening of celebration and fellowship featuring a lively concert and the estate’s products—come discover them!
Reservations required.
L’événement Soirée Concert à Fontagard Neuillac a été mis à jour le 2026-07-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge