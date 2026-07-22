Soirée Concert à Fontagard Autour du Lac de Fontagard Neuillac

Informations pratiques

Neuillac

Soirée Concert à Fontagard

Autour du Lac de Fontagard 35 route du Nobla Neuillac Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

Entrée gratuite, restauration et boissons à régler directement sur place.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Pour célébrer la fin de l’été, la Distillerie de Fontagard vous donne RDV pour une soirée de fête et de partage autour d’un concert endiablé et des produits du Domaine à découvrir!

Sur Réservation uniquement.

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Autour du Lac de Fontagard 35 route du Nobla Neuillac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 66 41 21 visite@fontagard.com

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English :

To celebrate the end of summer, the Fontagard Distillery invites you to an evening of celebration and fellowship featuring a lively concert and the estate’s products—come discover them!

Reservations required.

L’événement Soirée Concert à Fontagard Neuillac a été mis à jour le 2026-07-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge