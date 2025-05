Soirée Concert à Galo Spot Notre Dame de Courson – Notre Dame de Courson Livarot-Pays-d’Auge, 31 mai 2025 19:30, Livarot-Pays-d'Auge.

Calvados

Soirée Concert à Galo Spot Notre Dame de Courson Notre Dame de Courson Epicerie Galo Spot Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 19:30:00

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

Soirée concert organisée par Galo Spot (épicerie) à Notre Dame de Courson le samedi 31 mai à partir de 19h30.

Restauration sur place.

Burger/Frites 16€ (15€ avec réservation) Poulet/Patates Bio 11€ (10€ avec réservation)

Notre Dame de Courson Epicerie Galo Spot

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 42 27 44 97

English : Soirée Concert à Galo Spot Notre Dame de Courson

Concert evening organized by Galo Spot (grocery store) at Notre Dame de Courson on Saturday May 31 from 7.30pm.

Catering on site.

Burger/Fries 16? (15? with reservation) Organic Chicken/Potatoes 11? (10? with reservation)

German : Soirée Concert à Galo Spot Notre Dame de Courson

Von Galo Spot (Lebensmittelgeschäft) organisierter Konzertabend in Notre Dame de Courson am Samstag, den 31. Mai ab 19.30 Uhr.

Verpflegung vor Ort.

Burger/Pommes 16? (15? mit Reservierung) Bio-Hühnchen/Kartoffeln 11? (10? mit Reservierung)

Italiano :

Serata concerto organizzata da Galo Spot (negozio di alimentari) presso Notre Dame de Courson sabato 31 maggio dalle 19.30.

Ristorazione in loco.

Hamburger/Patatine fritte 16? (15? con prenotazione) Pollo/Patate biologiche 11? (10? con prenotazione)

Espanol :

Noche de conciertos organizada por Galo Spot (tienda de ultramarinos) en Notre Dame de Courson el sábado 31 de mayo a partir de las 19.30 horas.

Catering in situ.

Hamburguesa/patatas 16? (15? con reserva) Pollo/patatas ecológicas 11? (10? con reserva)

