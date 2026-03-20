Soirée concert à La Cave des Tontons La Cave des Tontons Le Barp

Soirée concert à La Cave des Tontons

La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

LA CAVE DES TONTONS

Rendez-vous pour un moment suspendu avec Abilify, à la Cave des Tontons.

Un concert ouvert à tous, pour vibrer ensemble au rythme d’un univers musical aussi captivant que planant.

lacavedestontons@groupriv.com

06 61 94 45 02 .

La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 94 45 02 lacavedestontons@groupriv.com

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English : Soirée concert à La Cave des Tontons

L’événement Soirée concert à La Cave des Tontons Le Barp a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Val de l’Eyre