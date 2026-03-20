Soirée concert à La Cave des Tontons La Cave des Tontons Le Barp
Soirée concert à La Cave des Tontons La Cave des Tontons Le Barp vendredi 27 mars 2026.
Soirée concert à La Cave des Tontons
La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
LA CAVE DES TONTONS
Rendez-vous pour un moment suspendu avec Abilify, à la Cave des Tontons.
Un concert ouvert à tous, pour vibrer ensemble au rythme d’un univers musical aussi captivant que planant.
lacavedestontons@groupriv.com
06 61 94 45 02 .
La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 94 45 02 lacavedestontons@groupriv.com
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English : Soirée concert à La Cave des Tontons
L’événement Soirée concert à La Cave des Tontons Le Barp a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Val de l’Eyre