Soirée-Concert à la Chartrie F.4.B – Écretteville-lès-Baons, 5 juin 2025 19:00, Écretteville-lès-Baons.

Seine-Maritime

Soirée-Concert à la Chartrie F.4.B Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime

Début : 2025-06-05 19:00:00

fin : 2025-06-05 22:00:00

2025-06-05

Rendez-vous pour le premier concert de la saison à la Chartrie d’Ecretteville-lès-Baons, à l’occasion d’une soirée avec F.4.B et ses mix vinyles qui revisitent des tubes des années 1950 à 1980 à la sauce disco. Une soirée organisée par La fée sonore et la commune d’Ecretteville-lès-Baons. Buvette et restauration maison assurées sur place par Ecretteville Animations.

Écretteville-lès-Baons 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 01 98 mairie@ecretteville-les-baons.fr

English : Soirée-Concert à la Chartrie F.4.B

Join us for the first concert of the season at La Chartrie in Ecretteville-lès-Baons, for an evening with F.4.B and his vinyl mixes, revisiting disco hits from the 1950s to the 1980s. Organized by La fée sonore and the commune of Ecretteville-lès-Baons. Refreshments and home-cooked food provided on site by Ecretteville Animations.

German :

Treffpunkt für das erste Konzert der Saison in der Chartrie von Ecretteville-lès-Baons, anlässlich eines Abends mit F.4.B und seinen Vinyl-Mixes, die Hits aus den 1950er bis 1980er Jahren im Disco-Stil neu auflegen. Der Abend wird von La fée sonore und der Gemeinde Ecretteville-lès-Baons organisiert. Getränke und hausgemachte Speisen werden vor Ort von Ecretteville Animations angeboten.

Italiano :

Unisciti a noi per il primo concerto della stagione a La Chartrie di Ecretteville-lès-Baons, per una serata con F.4.B e i suoi mix in vinile di successi disco dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta. Organizzata da La fée sonore e da Ecretteville-lès-Baons. Rinfresco e cucina casalinga a cura di Ecretteville Animations.

Espanol :

Acompáñenos en el primer concierto de la temporada en La Chartrie de Ecretteville-lès-Baons, en una velada protagonizada por F.4.B y sus mezclas en vinilo de éxitos disco de los años 50 a los 80. Organizado por La fée sonore y Ecretteville-lès-Baons. Refrescos y comida casera a cargo de Ecretteville Animations.

