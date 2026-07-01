Informations pratiques

Écretteville-lès-Baons

Soirée-Concert à la Chartrie Follow Birds

Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Follow Birds est un groupe de scène qui aime partager avec son public sans retenue… et c’est lui qui le dit ! Avec 3 EP, plusieurs clips vidéos et de nombreux concerts, Follow Birds est plus que jamais prêt à repartir sur les routes pour faire vibrer les spectateurs. Le groupe revendique son apparte-nance à une French Touch assumée et agrémentée à la sauce 80’s, comme si Phoenix rencontrait Depeche Mode au coin de la rue et se tapaient ensemble un verre de Veuve Clicquot. Buvette et restauration maison assurées sur place par Ecretteville Animations. .

Écretteville-lès-Baons 76190 Seine-Maritime Normandie lafeesonore@gmail.com

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English : Soirée-Concert à la Chartrie Follow Birds

L’événement Soirée-Concert à la Chartrie Follow Birds Écretteville-lès-Baons a été mis à jour le 2026-07-15 par Yvetot Normandie Tourisme