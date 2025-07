SOIRÉE CONCERT À LA GUINGUETTE La Guinguette du Bout du Lac Pourcharesses

SOIRÉE CONCERT À LA GUINGUETTE La Guinguette du Bout du Lac Pourcharesses vendredi 1 août 2025.

SOIRÉE CONCERT À LA GUINGUETTE

La Guinguette du Bout du Lac Castanet Pourcharesses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 21:00:00

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

CONCERT BOUCHERIE MIAOUX

Lutherie de cirque

A ne pas louper ce vendredi à la Guinguette

☎ Réservations conseillées pour le repas au 06.95.62.15.35

La Guinguette du Bout du Lac Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 95 62 15 35

English :

CONCERT BOUCHERIE MIAOUX

Circus Lutherie

Not to be missed this Friday at La Guinguette

? Reservations recommended for the meal: 06.95.62.15.35

German :

KONZERT BOUCHERIE MIAOUX

Zirkus Lutherie

Diesen Freitag in La Guinguette nicht verpassen!

? Reservierungen für das Essen werden unter 06.95.62.15.35 empfohlen

Italiano :

CONCERTO BOUCHERIE MIAOUX

Circo Luterano

Da non perdere questo venerdì a La Guinguette

? Prenotazione consigliata per il pasto: 06.95.62.15.35

Espanol :

CONCIERTO BOUCHERIE MIAOUX

Circo Luthería

No se lo pierda este viernes en La Guinguette

? Reserva recomendada para la comida: 06.95.62.15.35

