Soirée concert à la Menuise (Bréel), La Menuise 12 Imp. de Corday, 61100 Athis-Val de Rouvre, Athis-Val-de-Rouvre

Informations pratiques

Soirée concert à la Menuise (Bréel) Mardi 7 juillet, 18h30 La Menuise 12 Imp. de Corday, 61100 Athis-Val de Rouvre Orne

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T18:30:00+02:00 – 2026-07-07T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-07T18:30:00+02:00 – 2026-07-07T23:59:00+02:00

La Menuise 12 Imp. de Corday, 61100 Athis-Val de Rouvre 12 Imp. de Corday, 61100 Athis-Val de Rouvre Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie

Concert de Strange O’ Clock : alliage de blues, rock, musique mandingue et touareg ; en français, anglais et dioula. Pensez à vos portes monnaies pour les artistes, la buvette et l’assiette !