Soirée concert à l’Arsenal avec Omega Violet Rougir Pythies Nogent-le-Rotrou
Soirée concert à l’Arsenal avec Omega Violet Rougir Pythies Nogent-le-Rotrou vendredi 3 avril 2026.
Soirée concert à l’Arsenal avec Omega Violet Rougir Pythies
8 Pl. de Sully Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : 
Début : 2026-04-03 19:00:00
fin : 2026-04-03
Début : 2026-04-03 19:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
La scène de l’Arsenal s’apprête à vibrer le temps d’une soirée.
À l’affiche Omega Violet, Rougir et Pythies et Lee Ann en première partie.
Une occasion de découvrir plusieurs univers et de se laisser porter par la musique.
Sur place 15€ I Prévente 12€
8 Pl. de Sully Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
The Arsenal stage is set to vibrate for an evening.
On the bill: Omega Violet, Rougir et Pythies and opening act Lee Ann.
An opportunity to discover several universes and let yourself be carried away by the music.
Tickets 15? I Pre-sale: 12?
