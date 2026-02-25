Soirée concert à l’Arsenal avec Omega Violet Rougir Pythies Nogent-le-Rotrou

Soirée concert à l’Arsenal avec Omega Violet Rougir Pythies

8 Pl. de Sully Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

La scène de l’Arsenal s’apprête à vibrer le temps d’une soirée.

À l’affiche Omega Violet, Rougir et Pythies et Lee Ann en première partie.

Une occasion de découvrir plusieurs univers et de se laisser porter par la musique.

Sur place 15€ I Prévente 12€

Sur place 15€ I Prévente 12€

English :

The Arsenal stage is set to vibrate for an evening.

On the bill: Omega Violet, Rougir et Pythies and opening act Lee Ann.

An opportunity to discover several universes and let yourself be carried away by the music.

Tickets 15? I Pre-sale: 12?

