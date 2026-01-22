Soirée concert à l’Estive Fanfare des ours Place de la Mairie Laruns

Soirée concert à l’Estive Fanfare des ours

Place de la Mairie L’Estive Laruns Pyrénées-Atlantiques

Soirée concert au restaurant l’Estive. Au programme

– 19h apéro musical

– 20h repas

– 22 h concert

Sur réservation au 05 33 11 21 66

Concert du Groupe la Fanfare de l’ours . La Fanfare de l’Ours déboule et déambule, sur le pavé ou dans la boue, au son des cuivres, des bois, des cordes et des peaux. Une bande de drôles d’oiseaux funky qui chante latino, pulse New Orleans, gratte ska et souffle Balkan… un répertoire qui fait mouche à coup sûr. Un peu mal léchés, mais doux comme des agneaux, ceux qui les auraient vus parlent de vraies bêtes de scènes … .

