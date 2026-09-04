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Soirée concert à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence

samedi 31 octobre 2026 · Ô'Bart · Loireauxence

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Ô'Bart
Adresse
431 Rue du Général de Gaulle
Ville
44370 Loireauxence
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Loireauxence

Soirée concert à Ô’Bart

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31 23:30:00

Date(s) :
2026-10-31

Venez profiter d’une soirée concert à Ô Bart le vendredi 18 septembre.
Concert avec Le Baron et ses acolytes pour un concert d’halloween.
Le groupe TSAR débarque après avoir participer au Helfest et au Barbeuk Metal Fest.   .

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 63 76 87  o.b.art.44370@gmail.com

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English :

Come enjoy a concert with %E0 %D4 Bart on Friday, September 18.

L’événement Soirée concert à Ô’Bart Loireauxence a été mis à jour le 2026-09-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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