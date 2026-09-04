Soirée concert à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence
samedi 31 octobre 2026 · Ô'Bart · Loireauxence
Informations pratiques
Loireauxence
Soirée concert à Ô’Bart
Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31 23:30:00
Date(s) :
2026-10-31
Venez profiter d’une soirée concert à Ô Bart le vendredi 18 septembre.
Concert avec Le Baron et ses acolytes pour un concert d’halloween.
Le groupe TSAR débarque après avoir participer au Helfest et au Barbeuk Metal Fest. .
Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 63 76 87 o.b.art.44370@gmail.com
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English :
Come enjoy a concert with %E0 %D4 Bart on Friday, September 18.
L’événement Soirée concert à Ô’Bart Loireauxence a été mis à jour le 2026-09-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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