Soirée concert à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence

Informations pratiques

Loireauxence

Soirée concert à Ô’Bart

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:30:00

fin : 2026-10-31 23:30:00

Date(s) :

2026-10-31

Venez profiter d’une soirée concert à Ô Bart le vendredi 18 septembre.

Concert avec Le Baron et ses acolytes pour un concert d’halloween.

Le groupe TSAR débarque après avoir participer au Helfest et au Barbeuk Metal Fest. .

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 63 76 87 o.b.art.44370@gmail.com

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English :

Come enjoy a concert with %E0 %D4 Bart on Friday, September 18.

L’événement Soirée concert à Ô’Bart Loireauxence a été mis à jour le 2026-09-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis