Date et horaire de début et de fin : 2026-03-20 20:00 – 23:00

Gratuit : oui Participation libre Tout public

Depuis plus de 15 ans, l’association nantaise Trafic d’airs construit et accompagne des pratiques créatives, ludiques et critiques de la chanson francophone, avec la complicité de Anne-Laure Château et Georges Fischer.Suivis par une cinquantaine de membres, nos ateliers hebdomadaires proposent une pratique individuelle du chant dans un cadre collectif, entouré de professionnels du spectacle vivant.Les soirées concerts « Airs libres », organisées une fois par trimestre, permettent à nos membres d’interpréter en public des chansons travaillées en atelier, avec un accompagnement à la guitare ou au piano.Une belle occasion pour tous les amateurs de chanson de découvrir la scène francophone contemporaine sous un autre angle ! Réservez votre soirée pour vivre un grand moment de partage musical en toute simplicité.Entrée libre et participation au chapeau.

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes 44007

https://www.trafic-dairs.com



