Soirée concert apéro Salle des fêtes Chizé

Soirée concert apéro

Salle des fêtes Place du château Chizé Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Et si on se retrouvait pour un moment simple, chaleureux et festif ?

Le temps d’un apéro-concert, laissez-vous porter par une ambiance conviviale où la musique pop rock rencontre l’énergie de la country. Démonstrations, danse en ligne, rythmes entraînants… ici, pas besoin de savoir danser il suffit d’avoir envie de partager et de se laisser guider. Que vous soyez spectateur curieux ou danseur d’un soir, chacun trouve sa place. On vient entre amis, en famille, pour sourire, taper dans les mains, esquisser quelques pas et profiter d’un vrai moment de village, vivant et joyeux. Venez comme vous êtes… repartez avec le rythme dans la tête ! .

Salle des fêtes Place du château Chizé 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 07 09 39 cercledhecate@gmail.com

