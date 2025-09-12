SOIRÉE CONCERT AU CAFÉ DE LA PLACE La Caunette
SOIRÉE CONCERT AU CAFÉ DE LA PLACE
4 Rue de l’Ormeau La Caunette Hérault
Tarif : – –
Venez passer une soirée au Café de la Place pour manger en musique tout l’été.
12/07 Eko Eko
8/08 Les Coccs
29/08 Rocky’s Family
12/09 Woodlouses .
4 Rue de l’Ormeau La Caunette 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 43 79 18
English :
Spend an evening at the Café de la Place and dine to music all summer long.
German :
Verbringen Sie einen Abend im Café de la Place und essen Sie den ganzen Sommer über bei Musik.
Italiano :
Venite a trascorrere una serata al Café de la Place e cenate con la musica per tutta l’estate.
Espanol :
Venga a pasar una velada en el Café de la Place y cene al ritmo de la música durante todo el verano.
