SOIRÉE CONCERT AU CAFÉ DE LA PLACE La Caunette vendredi 12 septembre 2025.

4 Rue de l’Ormeau La Caunette Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-12

2025-09-12

Venez passer une soirée au Café de la Place pour manger en musique tout l’été.
12/07 Eko Eko
8/08 Les Coccs
29/08 Rocky’s Family
12/09 Woodlouses   .

4 Rue de l’Ormeau La Caunette 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 43 79 18 

English :

Spend an evening at the Café de la Place and dine to music all summer long.

German :

Verbringen Sie einen Abend im Café de la Place und essen Sie den ganzen Sommer über bei Musik.

Italiano :

Venite a trascorrere una serata al Café de la Place e cenate con la musica per tutta l’estate.

Espanol :

Venga a pasar una velada en el Café de la Place y cene al ritmo de la música durante todo el verano.

