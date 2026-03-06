SOIRÉE CONCERT AU CAFÉ DE LA PLACE

4 Rue de l’Ormeau La Caunette Hérault

Début : 2026-08-28

Soirée concert animée par Yann et les Garçons, un groupe de variétés et pop‑rock qui revisite des titres incontournables dans une ambiance conviviale. Un rendez‑vous musical idéal pour profiter d’un moment festif en Café de Pays.

Le Café de la Place, labellisé Café de Pays, vous invite à une soirée musicale chaleureuse et festive.

Dès 19h30,,Yann et les Garçons prennent possession de la scène pour offrir un concert mêlant variétés et pop‑rock, avec un répertoire dynamique qui revisite des classiques appréciés de tous. Leur énergie et leur complicité promettent une ambiance vivante, idéale pour partager un moment agréable entre amis, en famille ou entre habitants du village.

Cette soirée est l’occasion de profiter du cadre authentique d’un Café de Pays, lieu de rencontre et de convivialité où l’on se retrouve pour échanger, écouter de la musique et savourer l’atmosphère unique de La Caunette. Le Café de la Place, fidèle à son esprit d’accueil, propose un moment simple et chaleureux, ouvert à toutes et tous.

Les réservations sont obligatoires afin de garantir un accueil confortable et une bonne organisation de la soirée. Une belle occasion de débuter le week‑end en musique et de soutenir la vie culturelle locale. .

4 Rue de l’Ormeau La Caunette 34210 Hérault Occitanie +33 6 32 13 78 60

English :

An evening concert hosted by Yann et les Garçons, a pop-rock and variety band revisiting classic hits in a convivial atmosphere. An ideal musical rendezvous to enjoy a festive moment in the Café de Pays.

L’événement SOIRÉE CONCERT AU CAFÉ DE LA PLACE La Caunette a été mis à jour le 2026-03-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC